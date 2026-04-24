La squadra dei vigili del fuoco di Tempio Pausania è intervenuta sulla SP5 Aglientu Luogosanto per un incidente stradale. 

Una macchina, per cause in corso di accertamento, è uscita di strada ribaltandosi.

La squadra ha provveduto a mettere in sicurezza l'auto e la zona.

Sul posto due ambulanze che hanno preso in carico i quattro occupanti.

(Unioneonline)

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