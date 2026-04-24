l’incidente
24 aprile 2026 alle 17:46aggiornato il 24 aprile 2026 alle 17:48
Tempio Pausania, auto esce fuori strada e si ribaltaA bordo quattro persone affidate alle ambulanze
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
La squadra dei vigili del fuoco di Tempio Pausania è intervenuta sulla SP5 Aglientu Luogosanto per un incidente stradale.
Una macchina, per cause in corso di accertamento, è uscita di strada ribaltandosi.
La squadra ha provveduto a mettere in sicurezza l'auto e la zona.
Sul posto due ambulanze che hanno preso in carico i quattro occupanti.
(Unioneonline)
© Riproduzione riservata