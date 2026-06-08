Inseguimento sulle strade della Gallura: due arresti, sequestrati 2 kg di drogaI fermati sono fuggiti all’alt e hanno cercato di seminare i carabinieri per quasi 30 km. Bloccati, sono finiti in carcere
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I Carabinieri di Aglientu hanno arrestato in flagranza due persone per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale dopo un pericoloso inseguimento in auto durato quasi 30 chilometri.
I due non si sono fermati all'alt dei militari e durante la fuga, terminata nella zona di Rena Majore, hanno tentato di disfarsi di droga e denaro che trasportavano lanciandoli dal finestrino.
I militari - con il supporto del N.O.R.M. di Tempio Pausania e della Radiomobile di Valledoria - sono riusciti a bloccarli e a recuperare gli stupefacenti gettati via. Poi sono scattate le perquisizioni nelle abitazioni.
Al termine dell’operazione sono stati sequestrati circa 2 kg di sostanze sostanze stupefacenti di vario tipo, materiale per il confezionamento e denaro contante, ritenuto provento dell'attività illecita.
Su disposizione dell'autorità giudiziaria, i due arrestati sono stati trasferiti presso il carcere di Tempio Pausania.
(Unioneonline)