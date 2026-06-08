È entrato armato di un coltello da cucina nel cortile di un’abitazione, minacciando gli occupanti e seminando il panico nel cuore della notte. Momenti di terrore a San Teodoro, dove un uomo in evidente stato di alterazione psicofisica è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Siniscola dopo aver aggredito e intimidito quattro lavoratori stagionali alloggiati nella casa. L’allarme è scattato intorno all’una di notte, quando al 112 sono arrivate diverse segnalazioni che indicavano la presenza di un soggetto in escandescenza in via Tempio.

Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo, vestito di scuro e con un berretto con visiera, si sarebbe introdotto all’interno della proprietà privata brandendo un coltello e pronunciando pesanti minacce nei confronti delle persone presenti. Tra le frasi riferite ai carabinieri dai testimoni figurerebbero: «Se non chiamate i carabinieri accoltello qualcuno» e «chiamate i carabinieri, mi devo fare arrestare». I quattro lavoratori stagionali che alloggiavano nell’abitazione hanno raccontato di non conoscere l’uomo e di essere stati minacciati senza alcun apparente motivo. Uno di loro avrebbe inoltre subito un’aggressione fisica, venendo colpito con un calcio alla schiena. Ricevuta la segnalazione, le pattuglie della Compagnia di Siniscola sono intervenute rapidamente, rintracciando il soggetto poco dopo in via Sardegna.

Alla vista dei militari, l’uomo avrebbe alzato le mani lasciando cadere a terra un coltello da cucina lungo 22,5 centimetri e un sacchetto contenente circa 25 grammi di cocaina. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire un bilancino di precisione e ulteriori quantitativi di sostanza stupefacente, elementi che hanno aggravato la sua posizione. Per questi fatti l’uomo è stato arrestato con le accuse di violazione di domicilio, minaccia aggravata, percosse, porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Dopo la convalida dell’arresto è stato posto agli arresti domiciliari nel cagliaritano. Nei suoi confronti è stato inoltre disposto un foglio di via con divieto di ritorno nel Comune di San Teodoro per i prossimi due anni.

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