Il centro storico di Arzachena ha ospitato per la prima volta l’iniziativa nazionale “Il pianeta non è un posacenere”, promossa in collaborazione con Plastic Free e dedicata alla sensibilizzazione sul corretto smaltimento dei mozziconi di sigaretta e dei piccoli rifiuti urbani. L’evento, svoltosi sabato scorso, ha coinvolto i volontari delle sezioni di Arzachena e Olbia, che hanno unito le forze per ripulire alcune delle aree più rappresentative del paese. Nel corso dell’attività sono stati raccolti numerosi mozziconi e rifiuti abbandonati, a testimonianza di un fenomeno che continua a incidere sul decoro urbano e sull’ambiente. Le operazioni di pulizia hanno interessato tre luoghi simbolo della comunità: la Roccia del Fungo, monumento naturale e uno dei punti più identificativi di Arzachena, piazza Risorgimento e l’area del bastione con la scalinata di Santa Lucia. Un intervento che ha permesso di restituire maggiore pulizia e ordine a spazi particolarmente frequentati da residenti e visitatori.

L’evento è stato promosso dall’assessore all’Ambiente Michele Occhioni nell’ambito del progetto comunale Agenda Blu 2026, programma che punta a rafforzare le azioni di tutela e valorizzazione del territorio attraverso attività di sensibilizzazione e coinvolgimento della cittadinanza. Le attività dedicate alla cura dell’ambiente sono proseguite oggi con il coinvolgimento degli studenti delle classi prime delle scuole secondarie di primo grado. La spiaggia di Capriccioli ha ospitato a sua volta la nuova edizione del Clean Beach Day, organizzato dallo Yacht Club Costa Smeralda in occasione della Giornata mondiale degli Oceani.

© Riproduzione riservata