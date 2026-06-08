Olbia, latitante da quasi 9 anni si consegna alla Polizia: deve scontare 3 anni e mezzo per drogaArrestato e portato in carcere a Sassari un 39enne albanese: l’uomo era stato sorpreso con un chilo di cocaina alla vigilia del Capodanno 2016
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Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Tempio Pausania. Il provvedimento riguarda un cittadino albanese di 39 anni, residente a Olbia da diversi anni, condannato in via definitiva a 3 anni e 6 mesi di reclusione.
La vicenda risale alla vigilia di Capodanno del 2016, quando l'uomo era stato sorpreso insieme a un connazionale con 1 kg di cocaina. La sentenza di condanna era pronunciata dal Tribunale di Tempio Pausania nel 2019, ma il 39enne si era già reso irreperibile prima ancora dell'emissione del verdetto, dando inizio a una latitanza durata quasi nove anni.
L'epilogo è arrivato nella giornata di ieri: al termine dell'attività investigativa condotta dalla Squadra Anticrimine del Commissariato di Olbia per il suo rintraccio, l'uomo si è presentato spontaneamente negli uffici del Commissariato, consegnandosi agli agenti.
Dopo le formalità di rito, il 39enne è stato portato in carcere a Sassari, così come disposto dall'Autorità Giudiziaria.
(Unioneonline/v.l.)