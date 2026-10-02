Una tariffa agevolata per chi deve raggiungere La Maddalena per disputare gare e competizioni sportive, e un beneficio analogo per gli atleti non residenti che si spostano verso l’isola per allenarsi con le società locali. Sono i due ambiti della convenzione sottoscritta dal Comune con Delcomar e Maddalena Lines.

L’iniziativa rientra nelle attività collegate al riconoscimento di La Maddalena come “Isola Europea dello Sport” ed è «finalizzata a favorire la partecipazione alle attività e alle competizioni sportive che si svolgono sull’Isola di La Maddalena».

Il primo fronte riguarda dunque gli arrivi nell’arcipelago per ragioni agonistiche. La convenzione stabilisce che «gli atleti e gli accompagnatori impegnati in competizioni sportive presso l’Isola di La Maddalena» possano usufruire, nei collegamenti marittimi, «della tariffa prevista per i residenti».

Separata è invece la previsione destinata agli sportivi che non risiedono nel Comune ma sono tesserati con associazioni sportive dilettantistiche locali. Per loro l’agevolazione vale negli spostamenti necessari a raggiungere La Maddalena in occasione degli allenamenti. Nel caso di atleti minorenni, «l’agevolazione è estesa anche ad un accompagnatore».

«L’iniziativa rappresenta un ulteriore strumento di sostegno alla pratica sportiva e di valorizzazione del ruolo della nostra Città quale Isola Europea dello Sport», si legge nella comunicazione firmata dal sindaco Fabio Lai.

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