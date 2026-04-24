Tempio si prepara a incoronare la nuova Miss Mondo Sardegna. Domenica 26 aprile, alle 17, la finale regionale del concorso approda a L’Agnata, la storica residenza gallurese di Fabrizio De André, scelta come scenario per l’ultimo atto dopo le tappe che hanno attraversato l’Isola. Saranno sei le ragazze sarde che accederanno alla fase nazionale, in programma dal 3 giugno a Gallipoli: oltre alla vincitrice del titolo regionale e alla Miss Mondo del Web, altre quattro concorrenti saranno selezionate dalla giuria. L’obiettivo è conquistare un posto nella finale del 14 giugno.

La serata sarà condotta da Anthony Peth e vedrà la partecipazione di Sofia Viola, 22 anni, Miss Mondo Italia 2025, pronta a rappresentare il Paese alla prossima finale mondiale del concorso. Non solo moda e spettacolo: la scelta de L’Agnata aggiunge un forte valore simbolico all’evento.

La tenuta, immersa nella natura della Gallura, fu il rifugio artistico e personale di De André, e ancora oggi conserva un’atmosfera intima, sospesa tra memoria e paesaggio. Un contesto che, più che esibire la bellezza, la racconta con discrezione. «Sarà un onore ospitare questa finale in un luogo che considero casa, fatto di cultura e poesia», sottolinea la direttrice Salvina Pinna. Le fa eco Alessia Ghisoni, organizzatrice dell’evento: «Per la finale non potevamo scegliere location migliore: qui la bellezza diventa esperienza autentica, tra natura e ispirazione». In occasione della manifestazione sarà possibile visitare la tenuta. L’ingresso è gratuito, ma consentito solo su prenotazione, con accredito obbligatorio.

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