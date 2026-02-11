È ormai un rito consolidato, quanto meno da quando è in carica l’amministrazione della sindaca Nadia Marta, celebrare le festività pasquali con eventi di rilievo dando a questi il significato di inaugurazione della nuova stagione turistica.

E come in passato il Comune è in cerca di un soggetto, sia esso pubblico o privato o o si tratti di associazioni senza fini di lucro, che intendano proporsi come sponsor di puro finanziamento per la realizzazione dell’evento “Pasqua 2026", in programma a Santa Teresa Gallura in Piazza Vittorio Emanuele I, caratterizzato da eventi musicali e dj live con artisti di fama nazionale; in particolare il Comune di Santa Teresa Gallura e alla ricerca di Sponsor “interessati a partecipare alla realizzazione delle manifestazioni su indicate, con sponsorizzazioni sia di puro finanziamento (lo sponsor versa somma di denaro) che tecnica (lo sponsor si obbliga a fornire beni o servizi) a sostegno dell’iniziativa. Per quest’iniziativa sono ammesse sponsorizzazioni plurime, ossia sono possibili più sponsorizzazioni per lo stesso evento”.

I contratti di sponsorizzazione nei quali il comune è parte possono prevedere a titolo di corrispettivo dovuto dallo sponsor: Somme di denaro; Forniture di beni o servizi, acquisiti o realizzati a cura dello sponsor. Chi fosse interessato dovrà presentare istanza entro e non oltre le ore 13:00 del giorno marzo prossimo.

