È partito il secondo lotto dei lavori per la realizzazione dei marciapiedi lungo la Provinciale 94, nel tratto che collega Abbiadori a Cala di Volpe, nel territorio di Arzachena. L’intervento, programmato dall’amministrazione comunale, punta a migliorare la sicurezza e la percorribilità di un’arteria particolarmente trafficata nei mesi estivi.

Il primo segmento dell’opera, lungo 180 metri – di cui 70 su passerella sospesa – era stato completato nel 2024 grazie a un investimento di 200mila euro. Con l’avvio del secondo lotto il Comune impiega ulteriori 300mila euro per proseguire il collegamento pedonale tra il borgo e il tratto costiero, in un’area residenziale e turistica dove la presenza di pedoni è significativa ma finora priva di adeguate infrastrutture.

L’obiettivo dichiarato è creare un percorso continuo che consenta spostamenti a piedi in maggiore sicurezza e favorisca anche attività come walking e jogging lungo un asse strategico del territorio.

Resta però ancora da finanziare un terzo lotto, necessario per estendere l’opera fino al bivio per Olbia e completare il tracciato previsto. I lavori sono coordinati dall’Ufficio comunale dei Lavori pubblici e promossi dall’assessore ai Lavori pubblici e Manutenzioni, Massimo Azzena.

© Riproduzione riservata