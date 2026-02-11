Olbia, raffiche di vento di burrasca: il sindaco Nizzi chiude il parco Fausto NoceStop sino alle 6 di venerdì 13 febbraio
Le forti raffiche di vento di burrasca previste per la giornata di oggi e per quella di domani hanno portato il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, a disporre la chiusura del parco urbano Fausto Noce.
In queste ore il maestrale sta battendo la costa con venti intensi dai quadranti nord-occidentali, che potrebbero raggiungere intensità di burrasca. La disposizione, adottata per ragioni di sicurezza pubblica, riguarda tutti i fruitori del parco, inclusi coloro che vi operano abitualmente.
La riapertura è prevista alle 6 di venerdì 13 febbraio, salvo proroghe nel caso in cuu le condizioni meteo avverse dovessero persistere.
«Invitiamo i nostri concittadini alla massima prudenza e ringraziamo per la collaborazione», ha commentato il primo cittadino.
(Unioneonline)