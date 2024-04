In occasione della Giornata mondiale della terra, il Comune di Telti, convinto sostenitore del turismo lento e dello sviluppo dell'economia verde, presenta il progetto per la realizzazione di una rete ciclopedonale extraurbana, costituita da strade ciclabili e percorsi naturalistici.

Nove itinerari per rendere possibile la fruizione turistica dei siti monumentali e paesaggistici presenti nel territorio e con l'obiettivo di collegare il paese alla nascente Ciclovia della Sardegna, un percorso ad anello di oltre mille chilometri, interamente ciclabili, che interessa le coste e le collega all'interno dell'isola, connettendole con un reticolato di tracciati secondari a cui si unirà la ciclovia del comune di Telti, nel tratto vicino alla ex stazione ferroviaria di Monti.

Quarantasette chilometri, da Monte Pinu ad Aratena, dotati di aree sosta attrezzate con infopoint e totem informativi per la corretta fruizione dei luoghi visitabili, arredi per il ristoro e parcheggi per biciclette, e tre punti di interscambio modale.

Il progetto, finanziato dal ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, sarà realizzato riqualificando, e connettendoli, percorsi viari di valore storico e culturale già esistenti ma attualmente non valorizzati.

