Visite guidate e corsi intensivi di formazione: è il programma predisposto per gli studenti del’Istituto tecnico Don Gavino Pes di Tempio Pausania, protagonisti di un mini stage (alternanza scuola lavoro) organizzato a Cagliari dall’Autorità portuale della Sardegna (AdSP del Mare di Sardegna).

I ragazzi sono stati accolti nella sala conferenze del Molo Ichnusa dal segretario generale, Natale Ditel. I 51 studenti del Pes si sono occupati di security portuale, in particolare delle ispezioni negli ambiti portuali e di controlli in ingresso e in uscita di milioni di passeggeri, veicoli al seguito e mezzi commerciali.

Hanno visto da vicino l’organizzazione del lavoro in banchina e le operazioni di scarico e carico delle merci.

