Accordo in extremis per la Protezione Civile di Tempio. L’associazione “Alta Gallura” è destinataria di un provvedimento del Comune che la invita a lasciare entro il 30 settembre, mercoledì, la sede nel compendio di Rinaggiu. I volontari (che garantiscono anche il servizio del 118) in queste settimane hanno protestato per la decisione degli amministratori comunali.

Questa mattina, però, si è arrivati a un accordo tra le parti. La sindaca Gianna Masu ha incontrato il presidente dell’associazione, Roberto Cossu, accompagnato da Francesco Quargnenti. La prima cittadina ha spiegato che tutto il compendio di Rinaggiu sarà oggetto di un progetto organico che prevede l’utilizzo degli immobili assegnati alla Protezione Civile diversi anni fa, a fini pubblici e per la valorizzazione del parco. Allo stesso tempo è stato comunicato all’associazione che c’è la disponibilità da parte del Comune di un percorso condiviso per l’individuazione di una nuova sede. Quindi, per ora, niente “sfratto”.

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