Via alla pulizia della spiaggia di Porto Taverna e delle acque antistanti, l’Area Marina Protetta “Tavolara - Punta Coda Cavallo” promuove una nuova giornata di sensibilizzazione per la tutela dell’ambiente marino. Mercoledì 30 settembre, a partire dalle 9:15, subacquei, operatori e volontari saranno impegnati nella raccolta di rifiuti e materiali abbandonati, sia sul litorale che nei fondali. L’iniziativa, promossa dal Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta, punta non solo a rimuovere concretamente i rifiuti, ma anche a sensibilizzare cittadini e operatori sulla fragilità degli ecosistemi costieri.

Il presidente dell’Area Marina Protetta, Massimo Canu, sottolineando l’importanza della collaborazione tra istituzioni, operatori, associazioni, volontari, scuole e cittadini, e ricordando che la rimozione dei rifiuti contribuisce a ridurre l’impatto sull’ambiente, ma non può sostituire la prevenzione e comportamenti più responsabili, ha voluto ringraziare anticipatamente tutti coloro che si adopereranno per la riuscita dell’iniziativa. La giornata rientra nel più ampio programma di tutela ambientale dell’Area Marina Protetta, volto a promuovere la riduzione dei rifiuti e la salvaguardia del mare.

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