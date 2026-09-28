Busta di rifiuti abbandonata in strada, l’attivista ferma i turisti: «Portatela via, la Sardegna si rispetta»La scena al bivio di Terrata, a Golfo Aranci: coppia di stranieri costretta a riprendere l’immondizia appena lasciata sul bordo della carreggiata
Da lontano ha visto quella busta di rifiuti abbandonata lungo la strada, ha capito che era stata appena lasciata da una coppia che si stava allontanando. Così ad avvicinarsi è stata lei, ambientalista e animalista, e con garbo – ma anche molta fermezza, tanto che alla fine le è scappato un insulto – ha invitato i responsabili, due turisti, a recuperare la loro immondizia.
A raccontare la vicenda, che risale alle ultime ore a Golfo Aranci, è la donna sarda che ha impartito la lezione di civiltà: «Allo stop di Terrata ho notato una macchina ferma. Poco dietro, un sacchetto abbandonato sul ciglio della strada che mezz'ora prima non c'era», spiega. «Mi sono avvicinata e ho iniziato a filmare. L'uomo alla guida mi guardava e ha deciso di allontanarsi. Quando ha capito che continuavo a filmare, è tornato indietro».
Non è stata una svista, afferma sicura: «È stato un gesto bruttissimo. Si erano fermati per abbandonare un sacchetto di spazzatura. L'atteggiamento arrogante della "signora" mi ha fatto veramente arrabbiare. Godersi la bellezza della Sardegna e poi trattarla come una discarica è inaccettabile, e io davanti a questi gesti non rimango in silenzio e non giro la faccia dall'altra parte. Ben vengano i turisti educati, ma di gente così ne possiamo fare anche a meno. Ben venga chi apprezza le nostre spiagge, la nostra terra, il nostro mare. Ma il rispetto deve viaggiare insieme a loro».
(Unioneonline/E.Fr.)