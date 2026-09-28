Da lontano ha visto quella busta di rifiuti abbandonata lungo la strada, ha capito che era stata appena lasciata da una coppia che si stava allontanando. Così ad avvicinarsi è stata lei, ambientalista e animalista, e con garbo – ma anche molta fermezza, tanto che alla fine le è scappato un insulto – ha invitato i responsabili, due turisti, a recuperare la loro immondizia.

A raccontare la vicenda, che risale alle ultime ore a Golfo Aranci, è la donna sarda che ha impartito la lezione di civiltà: «Allo stop di Terrata ho notato una macchina ferma. Poco dietro, un sacchetto abbandonato sul ciglio della strada che mezz'ora prima non c'era», spiega. «Mi sono avvicinata e ho iniziato a filmare. L'uomo alla guida mi guardava e ha deciso di allontanarsi. Quando ha capito che continuavo a filmare, è tornato indietro».

Non è stata una svista, afferma sicura: «È stato un gesto bruttissimo. Si erano fermati per abbandonare un sacchetto di spazzatura. L'atteggiamento arrogante della "signora" mi ha fatto veramente arrabbiare. Godersi la bellezza della Sardegna e poi trattarla come una discarica è inaccettabile, e io davanti a questi gesti non rimango in silenzio e non giro la faccia dall'altra parte. Ben vengano i turisti educati, ma di gente così ne possiamo fare anche a meno. Ben venga chi apprezza le nostre spiagge, la nostra terra, il nostro mare. Ma il rispetto deve viaggiare insieme a loro».

(Unioneonline/E.Fr.)

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