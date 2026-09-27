Non semplici oggetti appartenuti a Giuseppe Garibaldi, ma testimonianze dirette della sua vita privata, dei suoi rapporti personali e del mondo che ruotava attorno a Caprera.

Da ieri, sabato 26 settembre, tre preziosi cimeli del Generale sono tornati sull’isola dopo oltre 150 anni, diventando il cuore della mostra “Ritorno a Caprera”, inaugurata ieri al Compendio Garibaldino in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio. La loro esposizione durerò fino al 15 gennaio 2027.

Si tratta della veste da camera personale di Garibaldi e di due suoi berretti, oggetti di particolare valore storico e documentario perché restituiscono una dimensione intima dell’Eroe dei Due Mondi, lontana da quella pubblica e militare.

Il loro significato è reso ancora più forte dal legame con l’ingegnere Edoardo Barberini, volontario garibaldino, amico intimo e collaboratore fidato del Generale. Fu Barberini a progettare e realizzare a Caprera il mulino a vento, il forno per la panificazione e le arnie dell’apiario, contribuendo concretamente al progetto di una dimora agricola autonoma ed efficiente.

Garibaldi lo nominò suo agente di fiducia e gli affidò anche segni tangibili della loro amicizia. Tra questi, la veste da camera conserva una dedica autografa di straordinario valore umano: «Più dell’oggetto apprezzate l’amicizia dell’offerente». Una frase che trasforma il cimelio in un documento personale, capace di raccontare direttamente la profondità del rapporto tra i due.

Dopo la morte di Barberini e della moglie, i beni passarono a una cognata e furono custoditi per generazioni fino agli attuali eredi, la famiglia Floris di Nuoro, che li ha concessi in prestito.

Il loro ritorno a Caprera assume così un significato che va oltre l’esposizione museale: è la ricomposizione, dopo oltre un secolo e mezzo, di un frammento autentico della storia garibaldina.

Oggi domenica, entrambi i musei di Caprera saranno aperti dalle 10.15 alle 18, con ultimo ingresso alle 17. L’esposizione dei cimeli durerò fino al 15 gennaio 2027.

© Riproduzione riservata