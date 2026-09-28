Arzachena ha partecipato con una rappresentanza istituzionale al IX Destination Summit del G20Spiagge, svoltosi a Lignano Sabbiadoro. Il network riunisce alcune delle principali località balneari italiane che, complessivamente, registrano circa 55 milioni di presenze, pari al 12% del totale nazionale. Per il Comune di Arzachena erano presenti il vicesindaco Alessandro Malu, l’assessora al Turismo e al Commercio Claudia Giagoni, l’assessore all’Ambiente Michele Occhioni e la delegata ai Trasporti e alle Attività Produttive Stefania Fresu.

Tra i temi affrontati durante il summit anche quello proposto dall’assessora Giagoni, dal titolo “L’evoluzione di una destinazione di lusso”, argomento che coinvolge direttamente Arzachena e Porto Cervo, con il marchio Costa Smeralda, da decenni punto di riferimento internazionale nel turismo di alta gamma. «L’impatto del modello Costa Smeralda ha agito da catalizzatore, generando una dinamica di concorrenza positiva e spingendo l'intero territorio di Arzachena verso una costante ricerca di alta qualità – ha affermato Claudia Giagoni – ma solo un'alleanza ancora più stretta tra governance pubblica, visione dei grandi gruppi e autenticità della comunità locale ci permetterà di rimanere leader nel Mediterraneo». Nel corso della tre giorni friulana si è discusso anche dell’iter legislativo per il riconoscimento delle Comunità Marine e delle principali sfide che accomunano i territori costieri italiani. Uno dei panel, “Limitare per proteggere. La gestione degli accessi nei luoghi sovraffollati”, è stato dedicato in particolare al governo dei flussi turistici e alla necessità di trovare strumenti condivisi per tutelare le località maggiormente esposte alla pressione stagionale.

Il confronto, coordinato da Emanuela Rosa-Clot, direttrice di Bell’Italia, ha coinvolto amministratori locali, rappresentanti del Governo e del Parlamento, Regioni e operatori dei settori produttivi. Il prossimo appuntamento avrà anche un valore simbolico: il decennale del Summit G20Spiagge si terrà a Taormina nell’ottobre 2027.

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