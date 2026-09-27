La Pro Loco di Olbia è pronta ad aprire le porte della sua nuova sede. Oggi, 27 settembre, alle ore 18:30, è in programma l’inaugurazione della nuova sede alle Casermette di via Mameli.

«È un traguardo che arriva al termine di una ricerca lunga e tutt’altro che semplice - spiegano dall’associazione -. Cercavamo un luogo che non fosse soltanto una sede amministrativa, ma uno spazio vivo, aperto alla città, capace di diventare un punto di incontro, di confronto e di progettazione».

«Le Casermette sono una struttura work in progress - continua la presidente Laura Ghisu - e proprio per questo rappresentano, per noi, una sfida e un’opportunità. Vorremmo che questo spazio diventasse anche per noi una vera fucina di cultura, creatività e idee nel cuore di Olbia: un luogo dove incontrarsi, raccogliere le proposte dei soci, sviluppare nuovi progetti e dare spazio a iniziative culturali e momenti di aggregazione».

L’inaugurazione arriva mentre la Pro Loco sta portando avanti diversi progetti e iniziative. Tra questi, il restauro del Retablo della chiesa di Cabu Abbas, ormai in dirittura d’arrivo. «È stato un percorso impegnativo, che ha richiesto un importante lavoro di coordinamento con tutti gli enti coinvolti - afferma Ghisu - siamo felici di essere vicini all’avvio della raccolta fondi e delle iniziative che contribuiranno a sostenere questo importante intervento».

Prende forma anche il calendario delle passeggiate alla riscoperta del patrimonio archeologico e naturalistico del territorio. Sono già state individuate gran parte delle date e la Pro Loco sta lavorando insieme ad archeologi ed esperti per costruire percorsi capaci di far conoscere e vivere luoghi straordinari, spesso vicini a noi ma ancora poco conosciuti.

Parallelamente, fa sapere l’associazione, è ripreso il dialogo con l’Amministrazione comunale, riportando all’attenzione anche alcuni progetti sui quali la Pro Loco aveva già lavorato in passato e che meriterebbero nuove possibilità di realizzazione. Uno tra tutti, il Mercatino di Pittulongu. L’inaugurazione del 27 settembre sarà anche l’occasione per rinnovare la propria iscrizione o per diventare nuovi soci. La quota annuale è di 15 euro e il tesseramento consente di accedere alle convenzioni e alle agevolazioni riservate ai soci UNPLI in tutta Italia.

© Riproduzione riservata