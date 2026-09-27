Come cambiano i territori attraversati dalle migrazioni e quale ruolo può avere il progetto del paesaggio nella costruzione dell’accoglienza? Da queste domande prenderà le mosse, venerdì 9 ottobre, Isole#2 – Paesaggi delle migrazioni e dell’accoglienza, il convegno in programma agli Ex Magazzini Ilva di Cala Gavetta.

L’iniziativa, organizzata da Aiapp – Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio e Associazione Coast, rientra nel percorso di Isole – Forum Mediterraneo del Paesaggio e porterà a La Maddalena studiosi, progettisti ed esperienze italiane e internazionali.

Al centro della giornata ci sarà il rapporto tra mobilità delle persone, accoglienza e trasformazione dei territori. Il confronto sarà articolato in tre panel – Attraversare, Co-abitare e Radicare – dedicati alle rotte migratorie, ai territori dell’accoglienza, al diritto alla città, alla costruzione di nuovi luoghi e appartenenze e ai cambiamenti sociali, ambientali e culturali del Mediterraneo.

La riflessione non si esaurirà con il convegno. La plenaria conclusiva introdurrà infatti i tavoli dedicati a testimonianza, accoglienza e migrazioni climatiche e presenterà il Manifesto di La Maddalena. Il percorso proseguirà poi con il workshop delle giornate successive e con l’elaborazione dello stesso Manifesto.

I lavori si svilupperanno per l’intera giornata, fino alle 18. La Maddalena diventerà così per un giorno luogo di confronto su uno dei temi più complessi del Mediterraneo contemporaneo, osservato non soltanto dal punto di vista sociale, ma anche attraverso il rapporto tra persone, spazi e paesaggi.

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