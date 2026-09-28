Il Tar della Sardegna ha chiuso, almeno per ora, la lunga contesa legale che riguarda la concessione dei parcheggi di Arzachena e della Costa Smeralda. La Aire dell’imprenditore di Arzachena, Gianni Filigheddu, è fuori dalla gara. Si parla dell’affidamento della concessione dei parcheggi della cittadina gallurese, oltre 1700 posti auto, compresi quelli della Costa Smeralda (realizzazione e gestione) e del cantiere di un nuovo parcheggio seminterrato in Piazza Segni. I ricavi stimati superano i quaranta milioni di euro in vent’anni. È esclusa dalla selezione la Aire Srl, azienda dell’ingegnere Gianni Filigheddu (segretario del circolo cittadino di Forza Italia e figlio dell’ex sindaco, Piero). Il Tar ha dato ragione al Comune di Arzachena (rappresentato dall’avvocato Stefano Forgiarini), l’ente appaltante ritiene che la società non sia in possesso della idoneità per la gestione del servizio.

Aire, assistita dall’avvocato Carlo Careddu, valuta il ricorso al Consiglio di Stato. Careddu ha dichiarato per conto dei suoi assistiti: «Si valuterà l’opportunità di proporre ricorso in appello al Consiglio di Stato alla luce delle risultanze della procedura di gara, cioè attraverso la verifica dell’intera documentazione. Ciò che si vuole evitare è la disparità di trattamento fra i partecipanti, nella valutazione e interpretazione dei requisiti proposte dal Tar nella recente sentenza».

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