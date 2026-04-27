È stata inaugurata stamattina, nella centrale via Nanni, la nuova sede territoriale di Olbia della Camera di Commercio di Sassari. La struttura rappresenta un potenziamento logistico e funzionale finalizzato a incrementare servizi ad alto valore aggiunto per il sistema produttivo gallurese. Si offrirà anche come spazio attrezzato per riunioni e convegni, con una sala capace di ospitare fino a 700 persone. Con gli uffici amministrativi, il laboratorio per il trasferimento digitale e un punto di appoggio per l’azienda speciale completeranno lo stabile nel cuore della città. “La nostra scelta risponde alla necessità di fornire risposte concrete e immediate a un’area che è il baricentro economico dell’isola – ha detto il presidente Stefano Visconti –. Non si tratta di una semplice apertura logistica, ma dell’attivazione di una struttura capace di gestire la transizione digitale e il supporto all’export con strumenti tecnici d’avanguardia. Un grande salto di qualità, con molti più metri quadri a disposizione di tutti: questo spazio, acquisito con i nostri mezzi a seguito di un iter amministrativo complesso, darà il via anche al definitivo cambio di denominazione in Camera di Commercio Nord Sardegna, in un’ottica economica e rappresentativa di tutto il territorio”.

L’importanza strategica dell’operazione ha visto la presenza della Giunta camerale al completo. Insieme al presidente Stefano Visconti, hanno partecipato il vicepresidente Giovanni Conoci, Vittorio Beccu, Antonello Fois, Annalisa Luzzu e Marco Rau. A coordinare l’avvio delle attività tecniche nella sede è stato il segretario generale Pietro Esposito, che ha rimarcato il ruolo dell’ufficio quale centro di connessione tra l’ente e le dinamiche economiche locali. “Vorrei evidenziare la dedizione messa in campo per l’ampliamento della sede, frutto dell’impegno nel territorio dove tuteliamo tutti i settori produttivi, anche quelli in crescita come l’agroalimentare. Ringrazio le colleghe e i colleghi delle sedi di Sassari e di Olbia per il costante supporto e il lavoro durante queste fasi di trasferimento”. Per l’apertura dello stabile, che rientra nel piano di efficientamento del patrimonio della Camera di Commercio, finalizzato a offrire spazi più funzionali e interconnessi, un team di professionisti ha realizzato interventi di manutenzione straordinaria, ancora in corso, e una ristrutturazione del piano terra che porterà all’apertura della sala convegni. A fine cerimonia, l’omaggio beneaugurale di una stampa da parte dei colleghi della Confcommercio.

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