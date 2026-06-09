Prosegue il programma di riqualificazione urbana promosso dall’amministrazione comunale, che annuncia l’avvio di una serie di interventi destinati a migliorare la sicurezza e il decoro di alcune tra le principali arterie del centro abitato. Complessivamente, gli investimenti previsti superano i 900 mila euro.

Tra le opere già affidate figurano quelle relative a via Marconi, per un importo di 330 mila euro. Il progetto prevede lavori di manutenzione straordinaria, la realizzazione di un sistema di regimazione delle acque piovane per ridurre il rischio di allagamenti, la costruzione di nuovi marciapiedi e la completa bitumazione della carreggiata. Affidati anche gli interventi in via Carlo Alberto, dove saranno investiti 300 mila euro. In questo caso il principale elemento di novità sarà la posa di una nuova pavimentazione in granito, destinata a riqualificare uno degli assi viari più significativi del paese. L’avvio del cantiere sarà organizzato nei prossimi giorni. Un ulteriore intervento interesserà via Roma e via San Francesco. Per queste due strade è previsto uno stanziamento di 300 mila euro e la prossima settimana prenderà il via la procedura di gara per l’affidamento dei lavori. Anche qui il progetto comprende la realizzazione di nuovi marciapiedi, opere per la raccolta e il deflusso delle acque meteoriche e il rifacimento completo del manto stradale.

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