Raffica di assoluzioni nel processo per una presunta organizzazione che avrebbe rifornito di droga diverse località della Gallura, compresa la Costa Smeralda. La giudice del Tribunale di Tempio, Caterina Interlandi, ha assolto Paolo Di Luciano, di Napoli, Sergio Vitiello, Filippo Di Costanzo e Stefano Albano, tutti coinvolti nelle indagini condotte in Sardegna e Campania.

Si tratta degli imputati (le persone arrestate erano quasi trenta) che hanno scelto il rito ordinario. Si parla di vasta organizzazione che operava a Cagliari, La Maddalena, Napoli e Olbia, con referenti nelle località turistiche del nord est della Sardegna (Costa Smeralda e Arcipelago di La Maddalena).

Sono state accolte le richieste delle difese (Cristina Cherchi, Angelo Merlini, Domenico Putzolu e Paolo Spano). Tra i principali personaggi assolti, i maddalenini Sergio Vitiello e Filippo Di Costanzo.

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