A dieci mesi dalla costituzione della Provincia Gallura Nord Est Sardegna, questa mattina è stata inaugurata la nuova sala consiliare, nella sede istituzionale di Olbia. Rimodernata negli arredi e adeguati impianti e sistemi audio e video, il restyling dell'aula è stato illustrato dal presidente, Settimo Nizzi, che ha detto: “Dopo l'elezione alla guida dell'ente, siamo partiti dalle basi perché la comunità gallurese si sente rappresentata in maniera dignitosa: era impossibile che la Gallura potesse essere rappresentata dalla sala consiliare così come l'abbiamo ereditata”. Per consegnare un'aula degna della rappresentatività dell'ente, sono stati spesi 440mila euro. Intanto, ha aggiunto Nizzi, “la provincia è al lavoro per reperire finanziamenti che possano coprire le priorità del nostro mandato: sicurezza stradale ed edilizia scolastica in riferimento alla quale siamo certi di poter mantenere le promesse fatte ai nostri studenti affinché abbiano luoghi moderni in cui studiare”.

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