Murra, ad Alà dei Sardi il terzo memorial Filippo Bua: vincono Mattia Flore e Daniel LaiNumerose coppie di giocatori da diverse zone della Sardegna
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Alà dei Sardi sabato ha ospitato la terza edizione del memorial Filippo Bua, torneo andato in scena in piazza dell’Amicizia e dedicato al giovane di 18 anni scomparso in un incidente sul lavoro.
L’evento, organizzato dagli amici e dalla famiglia, ha richiamato numerose coppie da diverse zone della Sardegna, confermandosi un appuntamento sentito e partecipato.
A contendersi il titolo sono state 34 coppie, protagoniste di una giornata di sport, amicizia e memoria. A imporsi è stata la coppia formata da Mattia Flore e Daniel Lai, provenienti dalla Baronia, rispettivamente da Irgoli e Siniscola. I due hanno superato in finale la coppia di casa composta da Giulio Doneddu e Francesco Bua, riuscendo a far valere la maggiore esperienza nei momenti decisivi del torneo.
Il terzo posto è andato a Gian Mario Bacciu e Nicolò Marroni, coppia proveniente da Padru, al termine di una competizione che ha visto la partecipazione di atleti arrivati da tutta l’isola.
Il memorial Filippo Bua è nato il 12 settembre 2024 con l’obiettivo di mantenere vivo il ricordo di Filippo attraverso lo sport e la condivisione.
Anche questa terza edizione ha confermato il forte legame della comunità con l’iniziativa, trasformando il torneo in un momento di partecipazione collettiva e affetto. Per i vincitori era previsto un primo premio del valore di 1.200 euro in buoni acquisto, riconoscimento che ha chiuso una giornata all’insegna della competizione sportiva e del ricordo.