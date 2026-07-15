Denunce e maxi multa per la mancata osservanza delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Blitz dei carabinieri e dell’Ispettorato del Lavoro in un’azienda di Santa Teresa Gallura che si occupa della raccolta dei rifiuti.

I militari della locale stazione, assieme ai colleghi del Nil e al personale dell’Ispettorato del Lavoro hanno concentrato la loro attenzione sui locali aziendali in cui operano quotidianamente i dipendenti e sul parco veicoli utilizzato per la raccolta.

Diverse le inadempienze riscontrate: carenze sulla struttura e sulla logistica del sito, attrezzature e mezzi di lavoro non sottoposti alla manutenzione indispensabile a garantire gli standard di sicurezza richiesti.

Stangata per il datore di lavoro, multato per 5.700 euro. Contestualmente, è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria e sono state impartite le prescrizioni per sanare tutte le irregolarità rilevate.

(Unioneonline)

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