Il sindaco di Calangianus, Fabio Albieri, ha recentemente emanato un’ordinanza per imporre alla società E-Distribuzione «l'immediata ripresa, il completamento e la messa in sicurezza dei lavori di interramento delle linee elettriche a bassa e media tensione nel centro urbano».

Il provvedimento, si legge in un comunicato dell’amministrazione comunale, «si è reso necessario a seguito dell'ingiustificata interruzione dei cantieri che si protrae ormai da diverse settimane. Tale situazione ha lasciato ampie porzioni della sede stradale e dei marciapiedi in uno stato di evidente abbandono, caratterizzato da scavi aperti, recinzioni non conformi o divelte, cumuli di materiale e totale assenza di idonea segnaletica stradale e protezioni per i pedoni».

Le aree maggiormente interessate dai disagi e dai potenziali pericoli per la circolazione, prosegue il comunicato, «comprendono il cuore pulsante del centro storico e della viabilità cittadina: piazza Marconi, via Marconi, via Roma, via San Francesco, via Vittorio Emanuele e via Sant'Antonio. È stato accertato un grave rischio per l'incolumità pubblica, la sicurezza stradale e il transito pedonale, oltre a un inaccettabile deterioramento del decoro urbano».

I lavori di ammodernamento delle infrastrutture sono importanti, ha dichiarato il sindaco Fabio Albieri, «ma devono essere eseguiti nel rispetto assoluto delle regole di sicurezza e delle tempistiche concordate».

© Riproduzione riservata