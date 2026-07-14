Ha avuto luogo oggi, nella spiaggia di Mannena, ad Arzachena, la prima delle tre manifestazioni in programma finalizzate alla diffusione della cultura della sicurezza in mare e alla tutela dell’ambiente, promosse dal delegato alla Portualità e alla Protezione Civile, Alessandro Careddu, in collaborazione con la Direzione Marittima del Nord Sardegna e la Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di La Maddalena.

La mattinata è stata caratterizzata da esercitazioni operative e dimostrazioni di salvamento in mare, anche con l’ausilio di cani addestrati. L’evento ha visto la partecipazione e il coinvolgimento di 100 bambini del Centro ricreativo estivo di Cannigione. Sono state effettuate alcune esercitazioni di recupero di naufraghi mediante battello pneumatico e moto d’acqua, con l’allarme alla Guardia Costiera lanciato da alcuni dei bambini. Successivamente sono state illustrate, attraverso una dimostrazione pratica, le capacità operative delle unità cinofile di salvamento in mare dell’UCSA Sardegna.

«I bambini sono sempre uno stimolo importante per noi e rappresentano la speranza per il futuro, affinché le nuove generazioni abbiano sempre maggiore rispetto del mare e dell’ambiente», ha affermato, al termine della mattinata, il capitano di fregata Vittorio Vanacore, comandante della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di La Maddalena.

Domani, mercoledì 15 luglio, in piazza Risorgimento, spazio alle attività divulgative nel centro storico della cittadina. Presso lo stand della Guardia Costiera sarà possibile provare anche l’esperienza con il visore 3D, per vivere in prima persona un vero salvataggio in mare. Giovedì 23 luglio, invece, si terrà la cerimonia ufficiale con una complessa esercitazione che vedrà impegnati mezzi navali e aerei della Guardia Costiera davanti a Punta Tre Monti.

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