Lo scorso settembre era stato arrestato per spaccio di droga, ora è finito nei guai per contrabbando di sigarette.

Nel mirino della Guardia di Finanza è finito un 27enne di Olbia.

Il giovane, che un mese fa era stato trovato in possesso di 1,5 kg di marijuana, coltivata in una serra in un capannone, e di oltre 10mila euro in contanti era stato posto ai domiciliari.

Ora i baschi verdi hanno scoperto anche un’altra sua attività illecita: vendeva sigarette elettroniche in un minimarket, senza autorizzazione, in barba alla legge sul monopolio dei tabacchi.

Oltre 2.200 le e-cig sequestrate, tutte prive del marchio CE, nel corso di un controllo. Sequestrata anche l’auto che usava per trasportarle, all’interno della quale è stata trovata anche una pistola ad aria compressa priva del tappo rosso.

Il 27enne inoltre è stato trovato in possesso di beni di lusso, incompatibili con la sua situazione reddituale ufficiale, tra cui una moto di grossa cilindrata e un orologio Rolex.

Anche di questo dovrà rendere conto agli inquirenti, che proseguono le indagini a suo carico.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata