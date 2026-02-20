Nel porticciolo turistico di Portisco è in corso un accertamento a bordo dello yacht sul quale, l’8 agosto dello scorso anno, è stato trovato privo di vita il giovane skipper campano, Giovanni Marchionni.

Il procuratore di Tempio Gregorio Capasso e la Pm Milena Aucone hanno affidato agli ispettori del lavoro della Asl di Olbia (Spresal) verifiche sulla posizione lavorativa della vittima.

Il personale dello Spresal ha il compito di ricercare documentazione a bordo dello yacht ormeggiato a Portisco e ancora sotto sequestro.

L’attività tecnica è ancora in corso, a bordo dell’imbarcazione c’è anche il legale dell’armatrice, il penalista Giampaolo Murrighile. Le attività sono in corso.

- NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO -

© Riproduzione riservata