Un novembre denso di appuntamenti a Santa Teresa Gallura, tra eventi culturali, celebrazioni religiose e civili e momenti d'incontro. Il calendario promosso dal Comune, da STG Turismo e dai Fidali, propone un mese di iniziative che spaziano dalla letteratura all’ambiente, fino alle tradizioni. Il primo fine settimana è stato all’insegna della festa e della partecipazione. Sabato 1 novembre la piazza Vittorio Emanuele I ha accolto la manifestazione “Più molti che vivi”, con fiera del dolce, giochi per bambini, musica e apericena dedicati alla ricorrenza di Ognissanti. A Porto Pozzo, invece, grande entusiasmo per la Caccia al tesoro di Halloween, organizzata dai cittadini della frazione. La giornata di domenica 2 novembre è stata dedicata alla commemorazione dei defunti, con le Messe e i momenti di raccoglimento e preghiera presso i cimiteri. La settimana prosegue oggi, lunedì 3 novembre, con Visioni Sarde, la rassegna di cortometraggi dedicata al nuovo cinema isolano in programma alla Mediateca comunale. Martedì 4 sarà la volta della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, con la messa nella chiesa di San Vittorio, corteo e la cerimonia in piazza dei Caduti. Tra gli appuntamenti più attesi, mercoledì 5 novembre, si terrà l’incontro con gli amici di Ponza, la città gemellata con Santa Teresa Gallura: un momento di scambio culturale e di amicizia che rafforza il legame fra le due isole. Il mese continuerà venerdì 7 novembre con la presentazione del libro “Da Alen a Loeb, da Ogier a Zanini”, di Marco Giordo. Sabato 8, Convegno sulla disprassia nella sala Taphros, a cura dell’Ass. A piccoli passi; Sabato 15 invece, spazio all’ambiente con Plastic Ocean, documentario sull’inquinamento marino proiettato alla sala conferenze dell’Area Marina Protetta Capo Testa – Punta Falcone. La programmazione di novembre proseguirà con la formazione e la lettura: lunedì 17 appuntamento con “Impara l’inglese con un quiz”, e il Festival Letterario "Ligghjendi" (21, 28 e 29 novembre) con “Club di letture in giallo", e “Il mare d’inverno” nelle serate ultime due serate.

