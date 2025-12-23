Un concerto per portare il clima natalizio tra le corsie dell’ospedale e regalare un momento di serenità a pazienti e operatori sanitari. Ieri mattina il coro “Sos Astores” di Golfo Aranci si è esibito all’interno dell’ospedale San Giovanni Paolo II di Olbia, trasformando i reparti del nosocomio gallurese in un suggestivo palcoscenico di suoni e tradizioni.

La corale, presieduta da Antioco Tilocca e diretta dal maestro Peppino Orrù, ha proposto il proprio repertorio di canti in Limba, intonando due brani della tradizione sarda in ogni reparto. Un viaggio musicale itinerante che ha attraversato le corsie con l’obiettivo di offrire un segno concreto di vicinanza e spensieratezza ai tanti pazienti ricoverati e al personale medico e infermieristico.

L’iniziativa, promossa dal presidio infermieristico dell’Asl Gallura, ha riscosso grande entusiasmo, suscitando emozione e sorrisi e contribuendo a creare quel clima di festa e condivisione che è il vero spirito del Natale.

