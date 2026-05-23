Santa Teresa Gallura, nasce «Il Cenacolo»: terzo oratorio aperto da don Romolo FenuPer la solenne benedizione il vescovo monsignor Roberto Fornaciari
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Per lui, don Romolo Fenu, si tratta del terzo oratorio inaugurato in una parrocchia di cui è stato parroco; l’ultimo è stato benedetto e inaugurato ieri, a Santa Teresa Gallura, ed è «Il Cenacolo». Una grande struttura comunitaria sulle Bocche di Bonifacio, a pochi metri dalla rinomata spiaggia di Rena Bianca, dotata di una sala convegni da 400 posti a sedere, ampi locali per attività comunitarie, aule catechistiche, una sala giochi e spazi all’aperto, tra cui un campo da calcetto. Una struttura utile non solo per le attività parrocchiali e locali, ma anche particolarmente adatta all’organizzazione di eventi di carattere diocesano e territoriale in genere.
Per la solenne benedizione è sceso da Tempio Pausania il vescovo monsignor Roberto Fornaciari, il quale, oltre a celebrare l’avvenimento e a sottolineare l’importanza, il valore dell’opera realizzata e il ruolo svolto dalla diocesi, ha anche rassicurato i teresini sul fatto che la recente e impegnativa nomina del loro parroco, don Romolo, a responsabile diocesano dei beni culturali non pregiudicherà la sua permanenza in paese. Don Romolo, oltre che di San Vittorio, in Santa Teresa Gallura, è parroco anche di San Pasquale-Porto Pozzo.
Per l’inaugurazione di ieri si sono contate non meno di 450 persone presenti, le autorità civili e militari, nonché i tre candidati sindaci alle prossime elezioni comunali e numerosi candidati consiglieri.