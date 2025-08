Su segnalazione di una turista, le Guardie ambientali di Santa Teresa Gallura hanno soccorso una berta maggiore in evidente difficoltà, impossibilitata a muoversi e a volare, che aveva trovato rifugio in un anfratto della bassa scogliera di Funtanaccia, a Capo Testa.

In accordo con la Forestale di Palau è stata presa in consegna dalle Guardie stesse in attesa dell’intervento dell’Ufficio provinciale per il recupero della Fauna Selvatica.

La berta maggiore è un pennuto a rischio di estinzione e sono molte le minacce alla sua sopravvivenza. I nidi delle berte nelle colonie sono disturbati dalla presenza dell'uomo; i piccoli, inoltre, sono vittime dei ratti. In mare il pericolo principale sono gli ami dei palamiti (attrezzi utilizzati nella pesca) e l'inquinamento dell'acqua. Ultimo pericolo (ma non per questo meno rilevante) è la scomparsa di zone pescose soprattutto vicino alle colonie, e quindi la difficoltà di procurarsi cibo per nutrire i piccoli. A disturbarle d’estate c’è anche l’inquinamento acustico.

