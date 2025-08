Vista la previsione di Codice Rosso per pericolosità estrema di incendi su tutta l’area del Nord Sardegna la sindaca Nadia Matta ha disposto con ordinanza, per domani, domenica 3 agosto, su tutto il territorio comunale di Santa Teresa Gallura, «il divieto assoluto di parcheggio nelle seguenti aree: o parcheggi non autorizzati e non presidiati da personale; o zone costiere, belvedere e aree verdi in prossimità della vegetazione; o parcheggi a servizio delle spiagge privi di controllo e sorveglianza. Il divieto è finalizzato a prevenire: o l’innesco di incendi dovuti al surriscaldamento dei veicoli (marmitte calde a contatto con vegetazione secca); o l’ostruzione delle vie di accesso per i mezzi di soccorso antincendio; o il rischio per la sicurezza pubblica in caso di necessità di evacuazione».

La misura, adottata con ordinanza, è stata assunta in previsione di condizioni meteo caratterizzate da forti raffiche di vento di maestrale e alte temperature, che aumentano notevolmente il rischio di innesco e propagazione di incendi. La presenza di veicoli parcheggiati in aree non autorizzate e prive di sorveglianza, specie in prossimità della vegetazione - è scritto nell’ordinanza - può costituire un grave pericolo per l’innesco di incendi a causa del surriscaldamento delle marmitte e, al contempo, ostacolare l’eventuale accesso dei mezzi di soccorso e rendere difficoltose le operazioni di evacuazione.

