C’erano, lo scorso 4 agosto, «centinaia di cuffie luminose al calar del sole», tra i graniti del faro di Capo Testa, per il Silent Sardinia festival, evento multidisciplinare a basso impatto ambientale, ideato per immergersi completamente nei suoni e nelle performance senza disturbare la fauna locale e senza alterare l'equilibrio della natura.

Il primo spettacolo presentava le armonie dell’organetto di Pierpaolo Vacca, il violino di Michele Moi e le sonorità di Perry Frank, maestro dell'ambient music. Nessuna amplificazione esterna. Il festival prosegue il 6 agosto alle 21 in Piazza della Libertà con un programma ricco di attività culturali e ricreative per grandi e piccoli. L'8 agosto l’appuntamento è nello spiazzo del Porto Turistico di Piazza Vignamarina.

A partire alle 21, in area Torre di Longonsardo, la serata prenderà il via con i laboratori creativi e, alle 21.45 andrà in scena lo spettacolo “Carlo, Melodie e le Orecchie Celesti”, dal ciclo Silent Tales Fiabe Ecologiche di Roerso Mondo di Alessandra Racca, con la regia di Ania Rizzi Bogdan, in scena con Michele Moi. La fiaba sarà trasmessa in tre lingue (italiano, inglese, francese) dal sistema di cuffie Wifi fornite gratuitamente.

Dalle 22.30 si balla sulle selezioni dei Djs Carlo Castangia, Antonio Sotgiu aka Dj Brush ai ritmi più disparati per l'originalissima e inclusiva Silent Disco Night. La rassegna è organizzata da Roerso Mondo e sostenuta da Next Generation UE in ambito PNRR TOCC Azione B2, Mic - Ministero della Cultura.

