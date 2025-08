Per domani, domenica 3 agosto, l’accesso alla spiaggia di Liscia Ruja è interdetto a causa dell’Allerta Rossa di estremo pericolo incendi emanata dalla Protezione Civile Regionale.

Lo stabilisce l’ordinanza n. 23 del 2 agosto, firmata dal sindaco Roberto Ragnedda. Il COC - Centro Operativo Comunale è attivo e ha disposto tutte le misure preventive atte a tutelare i cittadini e il territorio fino a quando lo stato di emergenza non verrà revocato.

Le pattuglie della Polizia Locale, della Compagnia Barracellare e della Protezione Civile Arzachena Agosto ‘89 effettueranno passaggi ripetuti in tutte le aree del territorio per monitorare la situazione e assicurare eventuali rapidi interventi in caso di necessità.

Per eventuali segnalazioni chiamare il numero unico di emergenza 112.

La spiaggia di Liscia Rija non è nuova a provvedimenti di questo tipo: come si ricorderà, lo scorso 8 luglio, sempre per pericolo incendio (Codice Rosso), sempre il sindaco Ragnedda aveva disposto che l’accesso alla strada fosse consentito per un massimo di 300 auto. Per domani invece l’accesso alla spiaggia di Liscia Ruja è interdetto per tutti.

