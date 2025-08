Era una vera arena lo scenario nel quale si è svolto, nel Rione San Paolo, allestito con enormi quantitativi di sabbia e molti cavalieri “Trofeo Santu Chilgu” di Luogosanto, definito dagli organizzatori, l’Associazione Culturale Lu Juali “Palio dei Record”, con ben 27 partecipanti che si sono contesi il Trofeo in 2 manche.

Si è svolto domenica 3 agosto in notturna, per la prima volta in tutta la Sardegna. A portare a casa l’ambita coppa è stato il 17 enne di Perfugas, Sebastiano Panu, su Girl of Dream; dietro di lui un altro 17 enne questa volta di casa, di Luogosanto, Joele Carta, terzo posto per il 18 enne Paolo Pirrigheddu di Tempio Pausania.

«Lu Palu di la Stella rappresenta un patrimonio prezioso della nostra identità», ha affermato il sindaco di Luogosanto, Agostino Pirredda: “una giostra storica che unisce spettacolo, tradizione e passione per il cavallo, uno sport radicato profondamente nella cultura popolare della Sardegna e della Gallura. Da sempre, nelle feste paesane, la gara equestre era un appuntamento irrinunciabile, capace di richiamare la partecipazione e l’entusiasmo di tutta la comunità».

Tomaso Careddu, presidente dell’Associazione organizzatrice, ha sottolineato come questo palio sia ormai «un simbolo storico e di tradizione dell’estate Luogosantese e di tutta la Gallura; Sin dalle prime edizioni ha subito avuto un prestigio assoluto, una rievocazione storica da brividi sia per i locali ma soprattutto per i tanti turisti che partecipano, inoltre il fascino della corsa in notturna tra le vie del paese non ha eguali».

L’associazione inoltre informa che il sabato 23 di agosto sarà il momento per i bambini; alle ore 17:00 presso lo stadio Luigi Lacu si terrà il 2° Palio per Bambini a cavallo e il battesimo della sella, L’evento sarà sempre organizzato da “Lu Juali” con la collaborazione de “La Casa del Colle” di Aggius

