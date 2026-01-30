Un documentario per promuovere un’eccellenza sarda, ancora poco conosciuta, ma che rappresenta il 50 per cento della produzione in Italia.

È stato presentato, oggi a Olbia, ‘Ostriche di Sardegna: produzione, ricerca e innovazione’, prodotto da Sardegna Ricerche, al centro di una tavola rotonda intorno alle politiche e agli strumenti per la sinergia tra ricerca e sistema produttivo, volano per il futuro del comparto.

Nel video (da domani disponibile su Raiplay), le voci dei produttori, le informazioni tecniche e scientifiche fornite dalla Fondazione Centro Marino Internazionale, e le immagini che raccontano il viaggio del settore ostricolo in Sardegna che, grazie al progetto OstrInnova, promosso da Sardegna Ricerche e attuato da IMC, in dieci anni è cresciuto in maniera esponenziale.

Focalizzato sullo sviluppo sostenibile dell'ostricoltura, l'iniziativa punta a innovare il settore, con nuove tecniche di allevamento sostenute da modelli scientifici, che ha già prodotto rilevanti risultati.

Al dibattito hanno partecipato, tra gli altri, il vicepresidente della Regione, Giuseppe Meloni, l'assessore regionale all'Agricoltura e alla riforma agropastorale, Francesco Agus, il presidente della Fondazione IMC, Augusto Navone, e il vicepresidente dell'Associazione Mediterranea Acquacoltori, Mauro Monaco.

