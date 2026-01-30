La carenza di medici a Palau torna a farsi sentire e riporta al centro dell’attenzione una criticità che da tempo interessa il paese.

La ASL Gallura, con una comunicazione ufficiale, segnala gravi difficoltà nella copertura dei turni della Guardia Medica per il mese di febbraio 2026; in particolare per i giorni 1 e 2 febbraio, domenica e lunedì prossimi. La causa è sempre la stessa: una persistente mancanza di personale sanitario che rende impossibile garantire la continuità del servizio.

Secondo quanto comunicato, non tutti i turni dell’ambulatorio di Continuità Assistenziale potranno essere assicurati e alcune giornate risultano già scoperte. Un problema che non arriva all’improvviso, ma che si inserisce in un quadro noto da tempo, fatto di organici ridotti, difficoltà nel reperire medici disponibili e servizi essenziali sempre più spesso in difficoltà. La situazione preoccupa soprattutto perché riguarda un presidio fondamentale per la popolazione, in particolare nelle ore notturne e nei giorni festivi. In caso di emergenza, i cittadini vengono invitati a fare riferimento al 118 o al Pronto Soccorso di Olbia.

L’ASL assicura di essere al lavoro per individuare soluzioni e coprire ulteriori turni. Per quanto riguarda il servizio ASCOT (in sostituzione del medico di base), la presenza del medico è prevista nei giorni 4-10-12-17-19-23-25 febbraio dalle 10:00 alle ore le 17:30.

