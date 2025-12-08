Santa Teresa Gallura celebra il mareDal 17 al 20 dicembre la Festa d’Inverno dell’Area Marina Protetta
Dal 17 al 20 dicembre prossimi l’Area Marina Protetta Capo Testa – Punta Falcone, a Santa Teresa Gallura, “apre” l’inverno con un sostanzioso programma di eventi dedicati al mare, all’ambiente e alla partecipazione della comunità. Saranno quattro giornate di sensibilizzazione ambientale, finalizzate all’informazione, alla tutela dell’ecosistema marino e allo spirito di comunità, anche per rendere e vivere, specialmente da parte della popolazione, condivisa l’esistenza e lo sviluppo dell’Area Marina Protetta, a partire dai più giovani. La “Festa d’inverno” coinvolgerà cittadini, scuole, famiglie e visitatori tra divulgazione scientifica, giochi educativi e momenti di festa e culinari.
Si parte il 17 dicembre alle ore 11:00 con un appuntamento di grande valore simbolico e operativo: l’inaugurazione del Centro di Primo Soccorso per le Tartarughe Marine, all’ingresso della spiaggia di Rena Bianca. Nel pomeriggio, alle 15:00, la Sala Taphros del porto ospiterà gli AMP Talks “Progetti e Futuro” seguiti dalla proiezione del docufilm “Lungomare”.
Il 18 dicembre, dalle 9:00, spazio al rapporto tra mare e tradizione con la giornata “Pescherecci Aperti” e il Gioco del Polpo nell’area pescherecci del porto. Le attività ludico-educative proseguiranno il 19:00 dicembre con il Gioco del Polpo e l’iniziativa “Santa Teresa Blu”. Gran finale il 20 dicembre, dalle 11.30, con la “Ziminata” in musica e giochi.