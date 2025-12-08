È dalle ore 16 alle 20 di oggi, lunedì 8 dicembre, che ad Arzachena s’inaugurano gli eventi natalizi, in piazza Risorgimento, che si trasforma in un grande villaggio della festa per un pomeriggio dedicato a spettacolo, musica e divertimento per grandi e piccoli.

L’evento è organizzato da Magic Party in collaborazione con il Comitato Festa Patronale Fidali 86/01, l’Associazione Centro Commerciale Naturale Centro Storico e il Gruppo Folk Santa Maria d’Arzachena, con il patrocinio dell’Assessorato al Turismo e al Commercio guidato da Claudia Giagoni.

«Vogliamo offrire a residenti e visitatori una giornata all’insegna della spensieratezza e dell’atmosfera natalizia – dichiara l’assessore Giagoni – valorizzando allo stesso tempo il nostro tessuto commerciale in un periodo fondamentale per l’economia locale».

Il momento più atteso sarà l’arrivo della grande parata delle mascotte, con i personaggi più amati dai bambini accompagnati dalla Funky Jazz Band. Sul palco natalizio si alterneranno spettacoli di animazione, musica e sketch comici, mentre nel villaggio con casette e gonfiabili Mamme Natale ed Elfi coinvolgeranno i piccoli con baby dance, truccabimbi, balli di gruppo, pop corn e zucchero filato. In programma anche lo spettacolo di danza dell’associazione sportiva B Fit e il dj set con Adriano.

Non mancheranno le specialità gastronomiche: frittelle lunghe, panini con cioccolata e salsiccia, hot dog, patatine e dolciumi. L’evento rientra nel calendario “Magie di Natale”, che animerà il centro storico e i borghi fino al 6 gennaio.

