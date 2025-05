Una distrazione mentre stava recuperando dell’attrezzatura dall’acqua, un colpo non voluto alla cloche, che si è innestata. Risultato: la barca è partita fuori controllo, lui è finito in mare.

Se l’è vista brutta un pescatore di San Teodoro che questa mattina è stato protagonista della disavventura dopo essere uscito da Puntaldia per sistemare delle reti. È riuscito a rimanere a galla aggrappandosi a una boa.

Qualcuno ha visto il natante impazzito, che viaggiava senza nessuno a bordo, e ha chiamato i soccorsi. La direzione marittima della Guardia costiera di Olbia ha inviato sul posto una motovedetta: l’equipaggio ha recuperato l’uomo, per poi bloccare la barca.

Al netto dello spavento, il pescatore era in buone condizioni, ma è stato trasportato in ospedale per accertamenti.

© Riproduzione riservata