Tanta voglia di condividere, lo Yacht Club San Teodoro presenta il calendario degli eventi estivi 2025, un programma che unisce sport, ambiente, formazione e convivialità, con l’obiettivo di promuovere la cultura del mare e della navigazione in un ambiente naturale mozzafiato. Grazie alla collaborazione con operatori locali e il sostegno di partner e sponsor che condividono la visione di un mare accessibile, rispettato e vissuto da tutta la comunità, la stagione apre il 28 e 29 giugno con la prima edizione di “Tutti in Acqua”, un intero weekend dedicato all’avvicinamento agli sport acquatici. Nelle acque de La Cinta, patrocinata da Comune di San Teodoro e Area Marina Protetta di Tavolara – Punta Coda Cavallo, l’iniziativa è pensata per adulti e ragazzi che desiderano mettersi in gioco tra le onde, in un contesto accogliente e guidato da istruttori federali. In particolare sabato sarà dedicato al windsurf mentre la domenica sarà protagonista la vela. Entrambe le giornate offriranno anche la possibilità di partecipare a uscite collettive in canoa o SUP, con un pranzo condiviso per rafforzare lo spirito di gruppo. «Il nostro obiettivo è creare occasioni in cui il mare diventi non solo luogo di attività, ma anche spazio di incontro, crescita e rispetto reciproco» afferma il presidente Enrico Secci «Il 2025 sarà per noi un anno all’insegna della partecipazione aperta, dello sport accessibile e della valorizzazione del nostro territorio attraverso il mare». Il programma proseguirà il 27 luglio con il Pic-nic Nautico, una giornata informale in mare aperto, durante la quale i partecipanti, a bordo delle proprie imbarcazioni, si ritroveranno in un punto prestabilito, le cui coordinate verranno comunicate nei giorni precedenti. Un’occasione originale per vivere l’esperienza della nautica in modo leggero, conviviale e immersi nella bellezza del litorale di San Teodoro. Il 7 settembre si prosegue con l’appuntamento con la pesca, in collaborazione con l’Associazione Pesca Sportiva San Teodoro. L’11 ottobre, infine, la tradizionale Cena Sociale, un appuntamento fisso per celebrare i traguardi della stagione, condividere storie e rafforzare i legami tra i soci, i volontari e gli amici dello Yacht Club. Le attività sono aperte a tutti, con corsi gratuiti per i più giovani e formule accessibili per gli adulti, grazie anche al sostegno degli sponsor locali.

