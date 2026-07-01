Ripartito l’incendio a Luras, inviato un elicottero: 10 ettari in fumoIeri erano intervenuti anche il Super Puma e un Canadair, a scatenare le fiamme probabilmente il temporale
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È ripartito l’incendio scoppiato ieri pomeriggio a Luras, e in mattinata il Corpo Forestale ha dovuto inviare nuovamente l’elicottero, arrivato dalla base operativa di Limbara.
Il rogo, divampato ieri in località M. Biancu, è stato monitorato per tutta la notte e nelle prime ore del mattino il Corpo Forestale ha mandato sul posto il mezzo aereo su richiesta del Direttore delle Operazioni di Spegnimento. Sul posto opera anche il personale a terra.
Ieri erano intervenuti un elicottero, il Super Puma e un Canadair proveniente da Olbia, a scatenare il rogo molto probabilmente i temporali.
Sono andati in fumo 10 ettari di macchia e terreni incolti.
(Unioneonline)