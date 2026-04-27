Il Comitato nato lo scorso settembre a Baja Sardinia amplia il proprio raggio d’azione e diventa punto di riferimento per tutto il territorio di Arzachena. La decisione arriva dopo un aumento significativo delle segnalazioni di abbandono di rifiuti, non più circoscritte alla località di partenza, Baja Sardinia, ma diffuse – scrive il comitato stesso - anche nelle frazioni limitrofe.

Nel corso dei mesi, infatti, sono nate spontaneamente realtà e gruppi di cittadini attivi in diverse zone, tutti accomunati dalla volontà di tutelare l’ambiente. Da qui la scelta di aggiornare il nome del Comitato, includendo un riferimento all’intero territorio comunale, per rappresentare in modo più efficace una comunità sempre più ampia e partecipe.

Si tratta di un’evoluzione naturale dell’impegno portato avanti finora, che mira a rafforzare il dialogo con l’amministrazione e a rendere più incisive le segnalazioni di criticità ambientali. L’obiettivo è stimolare interventi concreti e tempestivi, dando voce alle esigenze dei cittadini.

“La difesa dell’ambiente non può avere confini né essere limitata a singole aree”, sottolineano i promotori, evidenziando come la tutela del territorio debba superare i limiti geografici e diventare una responsabilità condivisa. Il Comitato presenta anche il nuovo logo e attiva una nuova casella di posta elettronica (amicidifesaambientearzachena@gmail.com) dedicata alle segnalazioni, invitando i cittadini a utilizzarla per contribuire attivamente alla salvaguardia del territorio.

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