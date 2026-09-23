Quattro imbarcazioni divorate dalle fiamme nel porto di Punta Lada, a Porto Rotondo.

L’incendio è divampato questa notte intorno all’1.30, sul posto si è recata la squadra dei Vigili del fuoco di Olbia con due autobotti.

Il tempestivo intervento ha permesso di contenere le fiamme prima che si propagassero coinvolgendo altre imbarcazioni e i pontili nei quali erano ormeggiate.

Sul posto anche i carabinieri e il personale della Capitaneria di porto, in corso di accertamento le cause del rogo

(Unioneonline)

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