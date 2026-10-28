Omicidio a Olbia, fiori e una lettera sul marciapiede dove si è consumata la tragediaIn Corso Umberto è stato lasciato un messaggio d’affetto e cordoglio per la vittima, Pietro Sciusco: “Avrei voluto tenerti per mano”
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
“Mi dispiace non essere stato con te a tenerti la mano mentre emettevi il tuo ultimo respiro. Il Signore ti accolga e ti custodisca per l'eternità”. Firmata “Carlo”, la lettera è dedicata a Pietro Sciusco, l'uomo ucciso con alcuni fendenti al petto, inflitti al culmine di una lite da uomo di origine egiziana, poi arrestato, ieri in Corso Umberto a Olbia.
In un angolo del marciapiede in cui si è consumata la tragedia tre lumicini, un piccolo bouquet di crisantemi bianchi con una rosa rossa al centro e il messaggio d'addio.