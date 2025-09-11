Paura a Tempio, ordigno davanti al portone di un’abitazioneÈ stato fatto brillare ieri poco prima della mezzanotte, sull’episodio indaga la Polizia
Un piccola carica di esplosivo è stata fatta brillare, poco prima della mezzanotte di ieri, davanti a un edificio nel centro abitato di Tempio. L’atto intimidatorio è stato messo a segno in via Rossini, poco lontano dagli hangar utilizzati per la realizzazione dei carri di carnevale.
La deflagrazione è stata udita distintamente da tante persone, alcuni residenti di via Rossini sono scesi in strada. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco e personale della Polizia di Stato. L’ordigno artigianale, di basso potenziale, è stato collocato davanti al portone di un’abitazione e non ha provocato danni.
Il personale del Commissariato di Tempio sta lavorando per individuare con certezza l’obiettivo del gesto e risalire ai responsabili.