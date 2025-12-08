La Pasca di Natali 2025 animerà Calangianus fino al 6 gennaio, con un ricco calendario di eventi che uniscono sport, fede, tradizioni, musica e spettacolo, senza dimenticare il significato più autentico del Natale: comunità e spiritualità.

L’apertura ufficiale si è già tenuta il 5 dicembre, con i prestigiosi incontri di boxe valevoli per il titolo europeo Silver e per il titolo italiano, seguiti dal punto ristoro curato dalla classe 1982.

Oggi, 8 dicembre, inizieranno ufficialmente le festività con l’accensione dell’albero di Natale in Piazza del Popolo, un momento simbolico molto atteso che segna l’avvio del periodo più sentito dell’anno.

Il 13 dicembre aprirà la Casa di Babbo Natale, a cura di Li Fidali 1982. Il 15 dicembre sarà inaugurato il presepe nella chiesa di Santa Giusta, realizzato dalla classe 1982, un gesto di devozione e un richiamo al mistero della Natività.

Il 19 dicembre protagonista sarà la musica con il Concerto di Natale della Banda “Michele Columbano”.

Il 20 dicembre spazio alla suggestiva “Pasca di Natali in Carrera – Lu Ciocca Ciocca”, con il presepe vivente itinerante che ripercorre la nascita di Gesù tra le vie del paese.

Il 22 e 23 dicembre i riflettori saranno puntati su danza e intrattenimento.

Il 27 dicembre si terrà la XIV edizione della Carrera, con botteghe, canti e prodotti tipici, mentre il 28 dicembre il paese accoglierà il concerto di Dolcenera e degli Istentales.

Gran finale il 3 e il 6 gennaio con la XV edizione della Carrera e con “Lu Tre Re”, che celebra la tradizione dell’Epifania.

